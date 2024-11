Lanazione.it - L’alluvione di Valencia: “Persone salvate dalla piena, altre le ho viste sparire”

Siena, 3 novembre 2024 – “Aspetta, mi allontano un attimo. Qui c’è troppo rumore”, dice Michele Drimaco. In strada ci sono le idrovore, lui sta aiutando a spalare il fango con altri volontari. “Un disastro. Abito sopra al supermercato di Benetusser, la mia macchina era nel posteggio al -2. Poco importa. Ma anche quello del centro commerciale è ancora tutto allagato, ho vistotrascinate lì dentrofuria dellaNon voglio pensare cosa troveranno i pompieri all’interno”. Cambia tono di voce il 40enne senese, contradaiolo del Bruco, che da tempo vive a lavora alla periferia di, in Spagna. Epicentro della tragedia causata dal maltempo costata già la vita a decine e decine di. “Adesso prevale l’adrenalina, la spinta ad impegnarsi per ripartire.