Lanazione.it - La gratitudine dopo il disastro . Pergamene agli Angeli del fango

Ricordando l’alluvione di un anno fa: sono arrivati in tanti, anche da fuori Toscana, all’appuntamento di ieri mattina nel Forum della Banca Alta Toscana di Vignole, per sentire gli interventi istituzionali sui lavori eseguiti e i progetti futuri e per la consegna di una pergamena di ringraziamento a chi ha contribuito ad aiutare Quarrata durante l’emergenza e i giorni difficili delalluvione.l’introduzione del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, il presidente della Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci per gli onori di casa ela proiezione del video di Tvl che racconta quei terribili momenti, il tavolo moderato da Marta Quilici è stato aperto da Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma, che ha spiegato ciò che avvenne, dal punto di vista meteorologico, il 2 novembre 2023.