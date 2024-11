Secoloditalia.it - Killeraggio di “Report” contro la sorella del ministro Giuli. La replica: “Io lavoro e seguo un figlio malato”

“Si può costringere una donna, una madre, una professionista che gode della stima dei suoi datori dia rivelare la verità dolente di una vita privata funestata dalla malattia d’un bambino di 7 anni irreversibilmente? In Italia, oggi, evidentemente sì. E vengo al punto”. Antonelladeldella Cultura Alessandro,alle anticipazioni del programma di Rai Tresul servizio, dedicato a lei, che andrà in onda stasera, con un lungo servizio dedicato a lei, dopo quello della settimana scorsa confezionatoil fratello Alessandro, con denunce-fuffa e figuracce mediatiche per le ovvietà svelate e vendute come scoop. La trasmissione di Sigfrido Ranucci accusa la giornalista di lavorare per Fratelli d’Italia, pur essendo stata assunta alla Camera. In una lettera pubblica però Antonellasmentisce le accuse. E si difende.