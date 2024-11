Thesocialpost.it - Italia, rapina da far west: camion incendiati, strade bloccate. Cosa è successo

Una banda organizzata ha assaltato nella notte la sede DHL di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, sottraendo materiale tecnologico per un valore ancora non stimato. I ladri, armati, hanno fatto irruzione nel piazzale della ditta, riuscendo a entrare neie nel magazzino per prelevare la merce. Piano orchestrato per bloccare le forze dell’ordine Per evitare l’arrivo delle forze dell’ordine, i complici della banda hanno bloccato le vie di accesso posteggiando auto e furgoni rubati di traverso lungo lelimitrofe e appiccando il fuoco ai mezzi. Inoltre, per complicare ulteriormente eventuali inseguimenti, hanno lasciato a terra chiodi a tre punte, creando un ostacolo per i veicoli delle forze dell’ordine. Fuga in direzione Cremona Dopo aver completato il colpo, i ladri si sono dati alla fuga in direzione di Cremona e dell’autostrada.