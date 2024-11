Ilgiorno.it - Il tesoretto dalle acque . Fondi alle case di riposo del territorio montano

Graziederivazioni idroelettriche si va in soccorso delle Residenze sanitarie assistenziali valtellinesi. Con una delibera, la giunta regionale lombarda ha disposto di vincolare una quota dei contributi, derivanti dalla monetizzazione di quella "energia gratuita" trasferita a Regione Lombardiagrandi derivazioni idroelettriche,Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) di montagna dellombardo. La richiesta è stata portata avanti dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Diego Invernici e Giacomo Zamperini. "Durante le audizioni degli scorsi giorni per approre il tema legatoRsa in aree montane – dichiara il consigliere Diego Invernici – sono emersi vari problemi che affliggono queste realtà che rappresentano presidi importanti per territori fisiologicamente svantaggiati.