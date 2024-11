Ilnapolista.it - Il Milan non ha un gioco, poche idee e confuse. Leao forse non è neanche il più grave (CorSera)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Sul Corriere della Sera, Carlos Passerini commenta la prestazione deldi ieri sera a Monza. Il responso è chenon è il problema più grande dei rossoneri. La squadra di Fonseca non ha une pure. Il Monza è sembrato il, una squadra che attacca, spinge, cerca il gol Scrive il giornalista del Corriere della Sera: Ilha tanti problemi. E quello dinon èil più. Una sofferenza del Diavolo, un primo tempo da brividi, ma alla fine iltorna dal derby di Monza con la prima vittoria in trasferta stagionale e tre punti fondamentali per dare ossigeno a una classifica che resta comunque asfittica. Settimo posto, fuori dall’Europa: così non va. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dalla proprietà. A deludere è stato soprattutto il (non)