Il Guardian esalta Maresca: "È attento ai dettagli, si è inserito bene nella struttura del Chelsea"

In Inghilterra hanno l’impressione che ilconabbia fatto una scelta giusta. Dall’allenatore italiano non si pretende una lotta al titolo, ma che riporti la squadra tra le migliori squadre della Premier League. Jacob Steinberg scrive sul: “Quando si è separato da Mauricio Pochettino alla fine della scorsa stagione, ilcercava una persona innovativa e fresca. Non volevano un allenatore di grande nome che avesse già dato il meglio di sé. Volevano un allenatore in ascesa, con il piano di mettere ordine in una squadra talentuosa, ma inesperta. Ecco Enzo: 44 anni, umile, intelligente, ossessivo nei minimitattici.