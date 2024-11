Gli audio e le chat inedite tra Boccia e Sangiuliano | il servizio delle Iene sull’ex ministro della Cultura

Leggi tutto su Open.online

Foto,e testimoni inediti sul caso. Tutto questo andrà in onda questa sera, 3 novembre, durante il programma Letrasmesso su Italia 1. Dalle foto che l’exGennarosi fa in bagno dopo la presunta aggressione dell’imprenditrice di Pompei, alle conversazioni in cui la quasi consigliera chiede al politico l’accesso da remoto al suo cellulare, venendo respinta: «Perché nel mio telefono non ci sono solo wp privati ma anche istituzionali. Tipoministri, per le quali si impone riservatezza. Sindaci, presidenti (di, ndr.) regione etc. Non sono cose che puoi leggere». E poi la testimonianza del paparazzo Alex Fiumara, autoreprime foto dei due insieme che danno vita allo scoop dell’estate: «Ricevo una chiamata anonima dove la voce di una persona con forte accento romano mi fa: “Ti devo dare uno scoop enorme, pazzesco.