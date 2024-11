Diffidati Napoli-Atalanta | ci sono azzurri a rischio squalifica in vista dell’Inter?

Leggi tutto su Sportface.it

di: ciindel prossimo impegno contro l’Inter? La risposta, per fortuna di Antonio Conte, è no: dal momento che nessuno dei suoi giocatori ha già rimediato quattro ammonizioni nelle prime dieci partite di campionato, nessun giocatore è aper la partita già decisiva contro i nerprima della sosta. IDINessun giocatore delè in diffida. Questo vuol dire che, qualora un calciatore partenopeo dovesse essere ammonito contro l’, non sarebbe out peral Meazza contro i ner: ciin? SportFace.