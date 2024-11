Ilrestodelcarlino.it - "Dietro si nasconde un disagio sociale"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

"ll centro e corso Dalmazia sono un po’ terra di nessuno – ha detto Mauro Malatini, proprietario dell’omonima bottega di profumi –, abbiamo dovuto mettere noi la sicurezza". Diversi negozianti, infatti, alla luce degli episodi che si sono verificati si sono mossi in prima persosa. "Secondo me – aggiunge Malatini – è un problema di sicurezza, in tanti il sabato evitano di venire a Civitanova per questo: servono più controlli. Mac’è un problema, il fare casino da parte di tanti giovani è una richiesta di aiuto, c’è da capire il motivo, capire quello che c’è