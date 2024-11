Sport.quotidiano.net - D’Angelo esalta la prestazione delle Aquile: "Vittoria meritata. E non guardo la classifica"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

La gioia dei calciatori aquilotti, la calma del tecnico di casa, la rabbia e la consapevolezza di quello ospite. "Nel primo tempo abbiamo spinto tantissimo e siamo andati in vantaggiomente – esordisce– Il Modena è uscito fuori nella ripresa, abbiamo rischiato con Caso, ma conto anche due occasioni per raddoppiare". Però, la, continua a non osservarla. "È importante, però, guardiamo più i punti che riusciamo a fare in ogni partita. L’attenzione deve essere focalizzata nettamente sulla". Pochi rischi, in effetti con gli emiliani, anche nel sofferto recupero. "I risultati portano sicurezza e pur con sei-sette giocatori offensivi avversari, non ricordo interventi importanti di Gori. Certo, potevamo gestire diversamente qualche ripartenza". Dal primo minuto ha esordito Degli Innocenti.