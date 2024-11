Napolipiu.com - Conte a un passo dalla storia: il Napoli può eguagliare un record dell’era Maradona

Il tecnico azzurro può diventare il primo allenatore dela vincere tutte le prime sei gare casalinghe in Serie A Ildi Antoniosi prepara a scrivere la. La sfida contro l’Atalanta alnasconde un dato straordinario: gli azzurri hanno vinto tutte le prime cinque gare casalinghe in campionato, impresa riuscita solo due volte in Serie A. IldiNumeri alla mano, il tecnico salentino può stabilire un primato assoluto: nessun allenatore nelladelè mai riuscito a vincere le prime sei gare interne in campionato. Unche certificherebbe l’impatto devastante disulla panchina azzurra. Nel segno diSolo in due occasioni ilha iniziato con sei vittorie consecutive in casa: nella stagione 1930/31 e nel 1987/88, l’anno del primo scudetto con Diego. Un dato che fa sognare i tifosi partenopei.