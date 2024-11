Gaeta.it - Celebrazione di un secolo di fede

Papa Francesco ricorda il centenario dell'Amministrazione Apostolica dell'Estonia: messaggio di speranza e unità In occasione del centenario dell'Amministrazione Apostolica dell'Estonia, Papa Francesco ha preso la parola con una lettera al vescovo di Tallin, Philippe Jourdan. Il Pontefice sottolinea l'importanza di questo anniversario per la comunità cattolica, evidenziando la resilienza e la speranza del popolo estone dopo decenni di sofferenza e oppressione. Rivolgendosi a tutti ili, il Papa lancia un invito alla costruzione di una società fondata sui valori di pace e solidarietà in un contesto geopolitico attuale segnato da conflitti. Il centenario dell'Amministrazione Apostolica dell'Estonia rappresenta un momento di riflessione sulla tradizione cattolica del Paese.