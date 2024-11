Donnapop.it - Carmen Russo conferma la crisi con Enzo Paolo Turchi: erano a un passo dall’addio, ma poi…

Leggi tutto su Donnapop.it

Nella casa del Grande Fratello,ha confessato di essere incon la moglie: in tanti hanno pensato che si trattasse di strategia, ma a quanto pare la maretta era più che reale Dopo le parole allarmanti del coreografo, Alfonso Signorini ha deciso di invitare la sua dolce metà nel loft di Cinecittà, soprattutto per convincerlo a rimanere dentro e non farsi mangiare dai pensieri intrusivi di quel periodo. Inizialmente, però,non è sembrato contento di vedere la suaall’interno del Grande Fratello. Dopo qualche giorno di incomprensione, però, i due hanno ritrovato la sintonia, ammaliando i telespettatori da casa e i coinquilini del loft.