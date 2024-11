Universalmovies.it - Box Office USA | Venom 3 vince ancora il weekend

Il cinecomic Sony/Marvel “3” ha vinto facilmente anche il suo secondodi programmazione nel BoxUSA. Nel primodel mese di novembre nessuna delle nuove proposte è riuscita a scalzare dalla prima posizione: The Last Dance che, dal canto suo, ha dimostrato di poter contare su una tenuta (solo -49% rispetto ald’esordio). In generale gli incassi al botteghino nordamericano si sono tenuti abbastanza bassi a causa delle elezioni presidenziali che si stanno tenendo proprio in questi giorni. Ma andiamo con ordine. L’ultima avventura al cinema del Simbionte della Marvel (almeno per il momento) ha raccolto altri 26,1 milioni di dollari, per un totale di 90,04 milioni. Come anticipato, l’ottima tenuta del film Sony (-49%) è da considerare migliore rispetto agli altri film della trilogia, ma anche rispetto ad altri film di genere.