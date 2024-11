Quifinanza.it - BCE include Scope Ratings per asset inclusi nelle operazioni di politica monetaria

Dopo aver ammesso i rating degli-backed securities (ABS) di, agenzia di rating europea, nell’Eurosistema lo scorso maggio e il riconoscimento della società come nuova agenzia di rating creditizio esterna (ECAI) a novembre 2023, la Banca Centrale Europea ha programmato di iniziare a utilizzare i rating dell’agenziadal 16 dicembre 2024 per valutare la qualità creditizia delle attività negoziabili da utilizzare come garanziadi. Si tratta del passo finale per l’integrazione dinell’Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF). Il ruolo diDal 16 dicembre i rating creditizi diper i titoli negoziabili saranno operativamente disponibili nell’Eurosistema.