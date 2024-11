Ilfattoquotidiano.it - Al posto di scherzetti o dolcetti, Stefano Simontacchi, artista e tributarista, inaugura Entanglement, nome criptico/quantistico per illuminarci d’immenso.

Siamo tutti criceti nella ruota. Agiamo secondo un modello e lo facciamo inconsapevolmente: studiare, lavorare, fare carriera, famiglia e figli. Ma lui,, dopo essere diventato il più grande esperto in materia tributaria, da quella ruota è sceso. E adesso vuole fare scendere anche gli altri, i suoi followers: chi lo ama, lo segue, e lo amano in tanti. I suoi clienti/collezionisti, il suo pubblico alle conferenze internazionali, i suoi studenti alla Bocconi tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso di crescita, di meditazione e di arte sciamanica. E dopo Project Revelation, nato l’anno scorso nella sede di un’ex banca di Piazza Napoli (diventata la sua Fondazione), adessoUrban Project: concepire l’arte come un dono da mettere al servizio di tutti negli spazi pubblici.