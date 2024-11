Oasport.it - WTA Finals 2024, Sabalenka parte con una vittoria contro Zheng

Si alza il sipario sulle WTA, in corso di svolgimento in Arabia Saudita a Riad. Ad aprire l’ultimo torneo dell’anno è stata la numero uno del mondo, la bielorussa Aryna, che ha fatto suo il primo incon la cinese Qinwenin due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventisei minuti di gioco.dunque si porta ad unanel girone che comprende anche l’azzurra Jasmine Paolini, che tra pochi minuti scenderà in campola kazaka Elena Rybakina in un match già molto importante in chiave qualificazione alla semifinale.ha dominato con la prima di servizio, vincendo trentuno dei trentatré punti giocati con questo colpo. Anon sono bastati otto ace, cinque in più rispetto alla sua avversaria, ma la cinese ha commesso anche quattro doppi falli.