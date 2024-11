Oasport.it - WTA Finals 2024, il montepremi: le cifre per le singole vittorie e il trofeo finale

Leggi tutto su Oasport.it

Le WTAandranno in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 2 al 9 novembre. Si tratta del torneo di fine stagione a cui prendono parte le migliori otto tenniste di questa annata agonistica, anche se per l’occasione ci sarà una particolarità : scenderanno in campo le prime sette classificate nella Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nel, e la vincitrice di Wimbledon, ammessa in qualità di Campionessa Slam pur non rientrando tra le migliori otto. Si sono formati due gironi da quattro giocatrici ciascuno e si disputerà un round robin: ogni atleta affronterà le altre tre del proprio raggruppamento, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. La nostra Jasmine Paolini se la dovrà vedere con la bielorussa Aryna Sabalenka, la kazaka Elena Rybakina e la cinese Qinwen Zheng.