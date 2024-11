Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C e D: il programma. Lupi a San Martino. I punti valgono doppio

Tutta in campo la pallavolo, dallaB alla D, al netto di alcuni anticipi disputati.B. L’Ama San, ai sette cieli per la vetta solitaria della classifica raggiunta, ospita alle 17 alla Bombonera la formazione storica deidi Santa Croce che rincorrono ad un sol punto. Obiettivo primario, dunque, sventare il sorpasso. I Vigili del Fuoco Marconi affrontano Sesto Fiorentino al PalaCanossa alle 20,30, con l’obiettivo dei treper non restare troppo staccati.B1. La Giusto Spirito Rubierese gioca alle 20,30 sul parquet di Ostiano (Cr), pari in classifica e dunque avversaria molto temibile. La Tirabassi & Vezzali è ancora alla ricerca della prima vittoria e la trasferta di domani a Pisa alle 18 contro la Cavallini (un punto sopra) darà sicuramente risposte ai primi dubbi della stagione.B2.