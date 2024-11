Tvzap.it - Tragedia nella notte, l’auto esplode: muore un’intera famiglia

– Due fratelli sono sotto choc dopo aver perso entrambi i genitori e due sorelle in un incidente stradale avvenuto mentre lasi recava ad una festa di Halloween. Secondo quanto riportato dalla polizia ad essere coinvolti nel sinistro sono stati tre veicoli: una Subaru che ha tamponato un SUV Ford, su cui viaggiavano le quattro vittime, e un terzo mezzo, che era un furgone. ( dopo le foto) Leggi anche: Televisione in lutto, addio al famoso attore Leggi anche: Com’è oggi Kelly McGillis, l’istruttrice di volo di Tom Cruise in Top Gun: le fotoIl tremendo incidente è avvenuto in Colorado.