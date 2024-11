Liberoquotidiano.it - "The indipendent-Complotto per la Casa Bianca": un film da vedere per i giornalisti alle prime armi

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

THE INDEPENDENT-PER LASky Cinema 2, ore 21.15. Con Brian Cox, Jodie Turner Smith e Jon Cena. Regia di Amy Rice. Produzione Usa 2022. Durata: 1 ora e 50 LA TRAMA Una giornalistascopre che un candidato allasi sta finanziando la campagna elettorale con una lotteria truffaldina. Va a dirlo a un articolista famoso che dapprima non le dà ascolto.Poi si unisce a lei in una dura campagna. Ma il candidato ha forti appoggi. I dueidealisti rischiano di rimanere soli. PERCHÈ VEDERLO Perché ilsi inserisce bene in quella serie di pellicole civili che risale a "Tutti gli uomini del presidente". Daper i. E da chi ha imparato a non dare troppa retta ai "polls" alla vigilia delle elezioni.