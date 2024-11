Ilrestodelcarlino.it - Svaligiata la Spumanteria. Rubati champagne e gin: "Più vigilanza all’Isolato"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Non c’è paceSan Rocco. I ladri hanno svaligiato la ’all’Opera’, portando via una quindicina di bottiglie dipregiate e una ventina tra gin e whisky da circa cinquanta euro l’una. Un colpo da diverse migliaia di euro. Il primo che subisce il locale. "Ieri mattina (giovedì, ndr) quando sono andata ad aprire l’attività – racconta la titolare Laura Zini – ho trovato la porta socchiusa che era stata evidentemente forzata. Poi quando ho visto che mancavano diverse bottiglie, ho capito purtroppo quanto era accaduto". L’esercizio è dotato di allarme, "che suona per circa tre minuti, ma poi se non registra più alcun movimento all’interno, smette. Pensavamo fosse collegato con la caserma, ma purtroppo non lo era. Telecamere? Le avevamo all’interno, ma poi abbiamo dovuto staccarle perché da alcuni controlli ci hanno detto che non rispettavano la privacy.