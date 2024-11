Lortica.it - Spirito, energia o… altro?

Credete agli spiriti? O alle energie vaganti? Oppure ai fantasmi? Un giorno, delle amiche ci invitarono a Marina di Grosseto per una seduta spiritica, ospiti di una medium che conoscevano. Ricordo che il tavolo a tre gambe si muoveva e si sollevava. Loche avevano evocato doveva essere quello di mio nonno. A un certo punto, cercai di tenerlo fermo, spingendo il tavolino con tutte le mie forze, mentre dall’altra parte qualcuno sembrava farlo alzare. La medium, infastidita, alla fine ci cacciò via. Uscendo, dalla terrazza mi lanciò addirittura una mela! Un’altra volta, durante una serata autunnale sferzata dalla tramontana, mi trovavo in una vecchia villa del Settecento. Insieme a mio cugino e alla mia anziana zia, ascoltavamo un suono di catene interrotto da un tonfo sordo, come un ritmo inquietante: “ten, ten, ten, ten duump.