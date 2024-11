Ilrestodelcarlino.it - "Sappiamo dov’è chi fece sparire la nostra Cristina"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) di Annamaria Senni "Faremo riaprire il caso diGolinucci,Boke, il principale sospettato della scomparsa della ragazza". Un colpo di scena che arriva dalla legale della famiglia diGolinucci, la ragazza di 21 anni scomparsa a Cesena 32 anni fa. Una nuova pagina sta per essere scritta, secondo quanto dichiarato dall’avvocata Barbara Iannuccelli. La legale è convinta che di qui a breve verrà riaperto il caso archiviato, per la decima volta, un mese e mezzo fa. "Emanuel Boke, l’uomo che confessò l’omicidio die poi ritrattò – ha detto l’avvocata Iannuccelli giovedì sera alla trasmissione Khorakhanè di San Marino Rtv condotta da Sara Bucci – e faremo riaprire il caso. Grazie al consolato generale di Marsiglia abbiamo trovato, in Francia, Emanuel Boke, che è stato in prigione per motivi legati a casi di violenza sessuale.