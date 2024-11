Liberoquotidiano.it - "Quando Natalia Estrada mi ha lasciato...": Giorgio Mastrota e le televendite, ora tutto torna

ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita professionale nel salotto televisivo di Nunzia De Girolamo. Lo showman ha spiegato agli spettatori di Ciao Maschio il motivo che lo ha spinto a diventare il volto più noto delleitaliane. "La verità è che c'è stato un periodo in cui non mi hanno fatto più fare altro - ha spiegato nel corso della puntata -, cioè negli anni 90. Io, solitamente, facevo le prime serate. E questo periodo ha coinciso, con la fine del rapporto con. Da li in poi non mi hanno chiesto più niente. Proprio in quel momento leentravano all'interno del gruppo, al di fuori dei programmi. E per me - ha poi aggiunto - era un modo per rimanere ancorato ancora a questo lavoro". Lo showman ha poi precisato che in quel momento si sentiva declassato dal punto di vista professionale.