Quando “attacco informatico” è la coperta di Linus delle istituzioni

Quel che sta emergendo dalle carte dell’indagine della Procura di Milano è il classico esempio di come, in Italia, si sia sempre data poca importanza a un tema fondamentale per il presente e per il futuro: la sicurezza informatica. Infatti, è bastato un solo sistema – chiamato Beyond – per dare vita a una spy story – con contorni di dossieraggio – che vede coinvolti noti esponenti della politica e dell’imprenditoria nostrana. Un sistema che è stato in grado di aggirare i i “controlli” di quelle banche dati – come lo SDI – che contengono informazioni riservatissime non solo di questi personaggi, ma di tutti i cittadini italiani. Dunque, parliamo di un furto di dati elevato all’ennesima potenza, proprio mente si indaga per accesso abusivo alle banche dati.