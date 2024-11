Lanazione.it - Parco 5 Terre, Viviani si presenta: "Più ascolto al nostro territorio"

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) L’esordio ufficiale, per dirla con termini calcistici, è giovedì prossimo in Consiglio direttivo. Ad attenderlo, una serie di temi insoluti che da mesi stanno facendo discutere e mugugnare le comunità. Lorenzo, neo presidente delle Cinque, non si tira indietro. Sin dalle prime dichiarazioni ha dimostrato un’attenzione particolare per l’agricoltura. Quali idee per recuperare unche sotto questo profilo rischia l’abbandono? "Ho posto attenzione al mondo agricolo perché penso che sia imprescindibile dalla vita delle Cinque. Oltre ai temi comuni agli altri parchi sulla tutela ambientale e sulla conservazione della biodiversità, le Cinquehanno bisogno dell’agricoltura per poter esistere e mantenere i terrazzamenti, che oltre a proteggerle le rendono un paesaggio unico.