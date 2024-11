Anteprima24.it - Onore ai defunti, Vescovo Aiello: la vita è breve, pratichiamo il bene

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo bisogno di sentire le voci dei nostri morti per vivere meglio”. Così ildi Avellino, monsignor Arturo, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei, comuniciata con gli Onori ai Caduti, la deposizione della Corona, quindi la Santa Messa nel piazzale antistante la Chiesa Madre del Cimitero per la Santa Messa. “Oggi ci ricordiamo– spiega– delle tante persone che ci hanno amato e grazie alle quali siamo qui. E dobbiamo capire che laper compiere ilfino in fondo”. “Noi – aggiunge rispondendo a una domanda su Halloween che attira i giovani – abbiamo la fede nella risurrezione e continuiamo a credere che i morti vivano al di là di rappresentazioni certamente poco credibili rispetto alla realtà. Ma la festa va rispettata”.