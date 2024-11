Quotidiano.net - L’italiano sopravvissuto: "Una notte sul terrapieno. Intorno solo acqua e morti"

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Paolo Manzi è un fotografo naturalista che vive per quattro mesi l’anno a Casinos, nella comunità autonoma di Valencia. E si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, ovvero in un centro commerciale durante l’alluvione: "A un certo punto è saltata la luce ed è arrivato un alert. Siamo stati mandati via da lì e siamo tornati tutti al parcheggio, dove anche io avevo l’auto. Ho provato ad andare verso l’autostrada, ma era già allagata perché il fiume scorre tra le due carreggiate. Sono tornato indietro e sono salito su un’aiuola più elevata. E sono rimasto lì con gli altri tutta la". E al mattino? "Per fortuna non pioveva più. Io e gli altri ragazzi che erano con me abbiamo deciso di tornare al centro commerciale, anche per cercare da mangiare e da bere. Ci siamo trovati di fronte una scena devastante.