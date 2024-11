Ilgiorno.it - L’eroe con il camice bianco: il medico monzese Andrea Biondi va in pensione, “ma non lascio i miei bambini”

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Monza, 2 novembre 2024 – Nel primo giorno disi è concesso una passeggiata in montagna con la famiglia. “Sto vivendo come quando si fa un esame all’università e il giorno dopo stacchi la spina, ti senti rilassato. Prima del prossimo esame”.da ieri è indopo una intera vita professionale votata alla cura delle leucemie infantili. E alla ricerca. Perché “è da lì che arriva tutta la nostra speranza di poter guarire un bambino in più”. All’ospedale di Monza da 40 anni, da 15 era direttore della clinica pediatrica e ha accompagnato per mano la nascita prima della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la Mamma, poi della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. Un’eccellenza della sanità, non soltanto lombarda.