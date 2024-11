Gqitalia.it - La Nike SB Dunk x Yuto Horigome Low Asparagus è una vera sneaker da skater

Leggi tutto su Gqitalia.it

Ci sono voluti circa due anni perché laSBLowfosse finalmente disponibile. E anche se sembra un tempo molto lungo da aspettare per una, ne è valsa la pena. Considerato da molti uno dei più grandiprofessionisti della storia,ha iniziato a destreggiarsi sulla tavola quando aveva solo sette anni, all'incirca la stessa età in cui la maggior parte di noi ha finalmente imparato a legare i lacci delle scarpe.SBLowLe Olimpiadi di Parigi verranno ricordate anche per questi momenti di stileIl medagliere di Parigi 2024 di GQ Da allora, si è aggiudicato alcuni dei premi più prestigiosi in questa disciplina, tra cui tre medaglie d'oro agli X Games. È stato anche il primo a conquistare l'oro nello skateboard durante le Olimpiadi del 2020 a Tokyo.