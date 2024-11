Ilgiorno.it - La città blindata per il 5 novembre. Destra e Rete antifascista a distanza

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Su una sponda gli esponenti di estrema, sull’altra gli antifascisti. A separarli, il Ticino. Martedì Pavia sarà ancora una volta divisa in due e. In Borgo Ticino e più precisamente in via Scapolla si terrà un presidio statico per commemorare Emanuele Zilli, attivista missino morto il 51973 dopo tre giorni di coma. Un decesso avvolto nella nebbia, che per i militanti di sinistra è stato causato da un incidente stradale mentre l’opposta fazione politica lo attribuisce all’odio politico. A mezzo secolo dile divergenze non si sono ancora ricomposte e ogni anno il 5arriva accompagnato da tensioni. Quest’anno l’associazione Recordari ha chiesto di fare un corteo da via Dei Mille a via Scapolla, dove è avvenuto l’incidente, mentre laavrebbe voluto "riprendersi il Borgo" sfilando da via Dei Mille a Strada Nuova.