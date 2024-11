Tvplay.it - Juve senza Vlahovic, colpo di scena: il messaggio lascia di stucco

Leggi tutto su Tvplay.it

Lantus si prepara al match contro l’Udinese. Possibile l’esclusione didalla formazione titolare: ildi. Vuole rilanciarsi subito lantus, dopo i due pareggi consecutivi con l’Inter ed il Parma che hanno rallentato la corsa verso la vetta della classifica ora distante 7 punti. Thiago Motta, in conferenza, non ha fatto drammi spiegando di credere nella vittoria dello scudetto e nelle qualità della propria squadra. Oggi i bianconeri affronteranno in trasferta l’Udinese, reduce dal ko rimediato per mano del Venezia. Diversi i dubbi di formazione ancora da sciogliere, uno dei quali riguardanti Dusandi: ildi+ TvPlay.it (LaPresse)Il serbo, finora, non ha saltato una gara totalizzando 13 presenze per un totale di 1.083 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco.