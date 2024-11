Lanazione.it - Il benessere a 360 gradi. Cibo, poesia e percorsi per sentirsi in forma

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Come curarsi a tavola, essere incon ilgiusto, recuperare se stessi attraverso nuove relazioni con l’altro, il valore simbolico della mensa, come è cambiato il senso dello stare insieme dall’antico simposio al moderno apericena. Dei vari modi per raggiungere ilpsichico e fisico si parlerà nella rassegna organizzata da Spazio Alberica ‘Sentir Sì bene’ che si terrà nella sede dell’ex ospedale San Giacomo in tre appuntamenti condotti dalla giornalista Cristina Lorenzi su come raggiungere l’armonia, lo stare bene con se stessi e con gli altri, nel corpo e nella mente. Si inizia giovedì 7 novembre alle 18 con la biologa nutrizionista Elisabetta Bernardi che presentando il suo ultimo libro ‘Mangiare secondo la scienza’ edizioni Dedalo, sarà pronta a rispondere a curiosità, dubbi e domande del pubblico su tutto quello che portiamo a tavola, danni e benefici.