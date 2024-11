Serieanews.com - Fiorentina, dramma De Gea: così ha perso 20 milioni di euro

La storia incredibile che riguarda David De Gea, nuovo portiere della: una perdita di ben 20nel suo “bilancio”nale La vita di un calciatore è fatta di alti e bassi, e nessuno lo sa meglio di David De Gea. Protagonista assoluto del nostro campionato a partire da quest’anno: in poco tempo il portiere spagnolo ha preso per mano laed è già diventato insostituibile, con prestazioni da campione che lo hanno già reso uno dei cardini della splendida squadra messa su da Raffaele Palladino. Perdita ingente per David De Gea, nuovo portiere viola (Foto: Ansa) – serieanews.comSul campo le cose vanno bene, ma fuori dal campo De Gea ha sicuramente vissuto tempi migliori. Fino a poco tempo fa, il portiere spagnolo era uno dei giocatori più pagati della Premier League, con un ingaggio da capogiro di ben 22dil’anno.