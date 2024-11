Sport.quotidiano.net - Bonura e Lelli: niente sconti. Tutti i numeri del derby

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI È tutto pronto per Sangiovannese-Montevarchi, la gara numero 105 delle due società che domani alle 14.30 andrà in scena al Virgilio Fedini. Come ricorda lo storico azzurro Leonardo De Nicola, sarà la 79esima sfida in campionato e la 53esima sul terreno del Marzocco per un bilancio complessivo, tenuto conto delle partite giocate anche in Coppa Italia, Coppa Toscana e Coppa Volpi, di 36 successi e 112 reti per la Sangiovannese, 31 vittorie e 91 segnature per il Montevarchi e 37 incontri terminati in parità. Nelle gare di solo campionato i rossoblù sono avanti nel computo con 24 successi contro i 23 degli azzurri e 31 i pareggi collezionati.