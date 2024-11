Bimba di 6 mesi muore dopo aver mangiato un pezzo di banana | sotto choc i genitori

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Una terribile tragedia si è consumata il pomeriggio di giovedì 31 ottobre a Tezze di Piave, una frazione nel Comune di Vazzola nel trevigiano, dove unadi appena 6è decedutaingerito undiche le è andato di trso. La piccola, di origini senegalesi, avrebbe manifestato difficoltà nel respirare a causa delrimasto evidentemente bloccato in gola e i duein preda alla disperazione l’hanno portata in una farmacia vicina, da dove sono stati allertati i soccorritori dell’1-1-8 che sono intervenuti con un elisoccorso e un’automedica. Latra le braccia dei soccorritori I soccorritori per almeno 40 minuti hanno cercato di rianimare la bambina, poi portata in ospedale a Conegliano, ma purtroppo si è spenta tra le braccia dei medici che non hanno potuto fare nulla per salvarla.