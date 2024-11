Anteprima24.it - Biancolino: “Gara ostica, servirà massima concentrazione”

Tempo di lettura: < 1 minuto“. Sarà una partita tosta, che ci farà capire se stiamo maturando. Bisogna mettere da parte tutto quello che sta succedendo a Taranto. Non bisogna guardare la classifica. L’entusiasmo negli spogliatoi conferma che questa squadra è viva. Soffriamo ancora, perché sappiamo quello che abbiamo subito.”. Così Raffaelealla vigilia della sfida interna contro la formazione ionica. Il tecnico ha fatto il punto anche dal punto di vista dell’infermeria: “Frascatore ha avuto un fastidio al flessore, sembra nulla di grave – afferma – Sosterà gli esami nelle prossime ore. Vano è quasi pronto, verrà convocato domani. Per D’Ausilio bisogna aspettare ancora un po’. Anche Palmiero è in attesa di rientrare al top della condizione. Patierno? Sta continuando ad allenarsi, tra piscina, palestra e campo.