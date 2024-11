Atletica Ikeda sospeso per doping | Sono confuso lotterò per la verità

Leggi tutto su Sportface.it

Il marciatore giapponese Kokisi è dichiarato innocente e si è detto pronto a lottare per ladopo aver ricevuto una sospensione perda parte dell’agenzia mondiale, divisione di monitoraggio indipendente presso il World Athletics. “completamentema riabiliterò il mio nome”, ha detto il nipponico, argento olimpico a Tokyo 2020 dietro a Massimo Stano e argento mondiale a Eugene 2022, mentre a Parigi 2024 è arrivato settimo., che è stato anche primo nel ranking mondiale per quattro settimane, ha aggiunto: “Per ragioni che non conosco assolutamente, potrei non essere in grado di competere nella mia prossima gara ecompletamente sconcertato.per far uscire lae per un risultato giusto“.per: “per la” SportFace.