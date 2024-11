Inter-news.it - Arsenal, prima dell’Inter sconfitta col Newcastle! Crisi in PL?

L’perde contro ilal St. James Park con il risultato di 1-0.di risultati in Premier Leaguedella partita con l’Inter di Champions League. PERIODO NERO – 1-0 è il risultato finale traal St. James Park. La squadra di Mikel Arteta non riesce più a vincere in Premier League e continua nel suo periodo che ora si fa decisamente nero. La vittoria in Carabao Cup con il Preston non cancella il punto ottenuto nelle ultime tre gare: solo un pareggio con il Liverpool,lacon il Bournemouth per 2-0 e ora quella con il. Anche la classifica comincia a essere piuttosto preoccupante: l’si trova a 18 punti, Liverpool e Manchester City hanno la possibilità di scappare avendo 22 e 23 punti con una gara in meno da giocare.