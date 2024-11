Ilfattoquotidiano.it - Yüksel Pazarkaya, uno dei primi scrittori turco-tedeschi (traduzione di Simona Leonardi e Eva Taylor)

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it:è uno scrittore e traduttore tedesco nato in Turchia, a Izmir, nel 1940 e arrivato in Germania come studente nel 1958. Era proprio il periodo dei cosiddetti Gastarbeiter, cioè dei lavoratori “ospiti” stranieri che avrebbero energia alla “locomotiva tedesca”, alla ricostruzione, insomma al miracolo economico tedesco.studia chimica a Stoccarda, ma dopo la laurea comincia a studiare letteratura e filosofia. Conclusi anche questi studi lavora per la radio, diventa regista e drammaturgo, inizia un progetto pilota con attori e lavoratori migranti. Ha pubblicato volumi di poesia, prosa anche di letteratura per bambini e ragazzi, traduce dalin tedesco e viceversa. Riceve numerosi riconoscimenti in Turchia, ma soprattutto in Germania, tra cui l’Adalbert-Chamisso-Preis, il più prestigioso premio dedicato alla letteratura migrante.