Wta Finals Sabalenka | Felice di giocare in Arabia Saudita stanno facendo tanto per le donne

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- “Ho detto per tutta la stagione che il mio obiettivo prioritario è finire la stagione da numero uno del mondo. Farò tutto il possibile perché sia ??così. So che ogni partita sarà estremamente impegnativa e sono pronto a dare il massimo a dar vita a grandi battaglie. Per me è stata una sorpresa vedere, qualche settimana fa, di essere tornata al numero 1 e in questo momento quello che desidero di più è rimanere lì. Penso di aver avuto un anno fantastico e ho lavorato duro per riuscirci”. Lo ha detto Arynaa Riyadh in conferenza stampa alla vigilia del via delle Wta. E sulla condizione della donna in: “Non ho problemi aqui, penso che sia importante portare il tennis in tutti i posti possibili del pianeta e ispirare i giovani.un grande sforzo inper promuovere il tennis femminile e per migliorare la vita delle