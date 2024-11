Violenza sulle donne, aumento iscrizioni ai corsi di difesa personale (Di venerdì 1 novembre 2024) Negli ultimi anni, l'età delle donne che si avvicinano ai corsi si è abbassata notevolmente, passando dai 25 anni a ragazze di appena 14 anni L'articolo Violenza sulle donne, aumento iscrizioni ai corsi di difesa personale proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Violenza sulle donne, aumento iscrizioni ai corsi di difesa personale Leggi tutto su Ildifforme.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Negli ultimi anni, l'età delleche si avvicinano aisi è abbassata notevolmente, passando dai 25 anni a ragazze di appena 14 anni L'articoloaidiproviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulleai corsi di difesa personale; Lasulleè in: da inizio anno tre denunce al giorno in Procura;contro le: inle richieste di aiuto, 94 nel primo semestre 2024; {copy_meta_title};sulle: casi in fortea Massa-Carrara; Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori, imprese e famiglie; Approfondisci 🔍

Violenza sulla donne: in aumento le richieste di aiuto, più di 90 in sei mesi

(primamilanoovest.it)

Aumentano le richieste di aiuto, 94 nei primi sei mesi di quest’anno per le donne vittime di violenza nel rhodense. I numeri sono stati dati nel corso della riunione della rete «Nemmeno con un fiore» ...

Violenza sulle donne in Lombardia: record di chiamate al 1522, il numero anti-stalking

(ilgiorno.it)

In molte province lombarde le chiamate al 1522 sono più che raddoppiate. Entro la fine del 2024 le vittime di abusi potrebbero superare quota 3mila ...

Violenza contro le donne: in aumento le richieste di aiuto, 94 nel primo semestre 2024

(mi-lorenteggio.com)

Nel primo semestre 2024 il Centro antiviolenza è stato contattato da 94 nuove donne, 68 alla sede di Rho e 26 a quella di Bollate. Si registra un aumento ... autore della violenza è il marito ...

Violenza sulle donne, un adolescente su tre: «Le ragazze dicono di no, ma in realtà intendono sì»

(vanityfair.it)

La violenza di genere non è questione solo degli adulti. La violenza sulle donne c'è anche per ragazze e adolescenti. Lo dicono i dati dalla ricerca realizzata da Fondazione Libellula su ...