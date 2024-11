Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2024 ore 16:30

(Romadailynews.it - venerdì 1 novembre 2024)DEL 1 NOVEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA A LABICO: RITARDI FINO A 70 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, CON DEVIAZIONI SULLE TRATTE REGIONALI VIA CASSINO E VIA FORMIA. E NUMEROSI SONO GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO PER LA FESTA DI OGNISSANTI: A BOLSENA, IN PROVINCIA DI VITERBO, FINO A DOMANI 2 NOVEMBRE ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA S. MARIA DELLA PACE E IN ALTRE STRADE DELL’AREA CIMITERIALE; SEMPRE PER LA FESTA DI OGNISSANTI, A MONTALTO DI CASTRO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZA GUGLIELMI E IN PIAZZA PIAN DI ROCCA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.