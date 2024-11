Valencia trovati vivi sette dispersi

dispersi per le inondazioni che hanno causato 158 morti a Valencia e dintorni sono stati trovati vivi: lo riporta l'agenzia di stampa spagnola Efe. L'ambasciata ecuadoriana a Madrid e i consolati di Valencia, Madrid e Barcellona stanno monitorando la situazione nel caso in cui vengano identificate altre persone,ha aggiunto il ministero. Proclamati in Spagna tre giorni di lutto nazionale. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 7.00 Il ministero degli Esteri dell'Ecuador ha reso noto che 7 degli 8 ecuadorianiper le inondazioni che hanno causato 158 morti ae dintorni sono stati: lo riporta l'agenzia di stampa spagnola Efe. L'ambasciata ecuadoriana a Madrid e i consolati di, Madrid e Barcellona stanno monitorando la situazione nel caso in cui vengano identificate altre persone,ha aggiunto il ministero. Proclamati in Spagna tre giorni di lutto nazionale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Fango e morte a, Dana fa ancora paura. Ritrovati7 ecuadoregni; Alluvione a, in Spagna allerta a Barcellona: le news di oggi; Gran Premio Moto GP della Comunità Valenciana 2024; Cina, ha oltre 100 serpentinelle tasche: arrestato; Spettacolo di freestyle nella Plaza de Toros di; Quotidiano online della , notizie e cronaca; Approfondisci 🔍

Gli italiani a Valencia: «Scenario apocalittico, c’è chi ha perso tutto, qui è corsa ai viveri»

(corriere.it)

Qui, Valencia ... ci saranno sette chilometri di coda». Lui non è riuscito ancora a raggiungere il centro storico. È arrivato in Spagna da Bergamo martedì pomeriggio, il giorno in cui l'alluvione si è ...

“Sembrava uno tsunami ma nessun avvertimento”, il racconto dei superstiti dell’alluvione a Valencia

(msn.com)

Il racconto dei superstiti dell'alluvione a Valencia è unanime, nessuno era stato avvisato e nessuno si aspettava quanto accaduto ...

“Eravamo intrappolati come topi, è stato come uno tsunami”: le storie dei sopravvissuti a Valencia

(ilfattoquotidiano.it)

Come quello di un signore venezuelano di 50 anni, Juliano Sánchez, soccorso con sintomi di ipotermia dopo essere rimasto aggrappato ad alcune palme nella zona di Alfafar, per sette lunghissime ...

Sequestra e violenta la moglie e i sette figli per anni: trovati i feti seppelliti in giardino

(affaritaliani.it)

Brasile, sequestra per 23 anni la moglie e i sette figli sottoponendoli ad abusi fisici, sessuali e psicologici. In giardino sono stati trovati i cadaveri di tre feti Dal Brasile arriva una storia ...