Ilfogliettone.it - Un anno record per la lotta al cambiamento climatico

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

(Ilfogliettone.it - venerdì 1 novembre 2024)- I dati pubblicati dalla Commissione Europea mostrano un calo delle emissioni di gas serra dell'8,3% nel 2023 rispetto all'precedente, il più consistente degli ultimi decenni. Questo risultato è frutto di una serie di politiche ambientali ambiziose e di un'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili.Settori trainanti e sfide da affrontare. Il settore energetico, grazie all'espansione delle fonti rinnovabili come l'eolico e il solare, ha registrato una riduzione delle emissioni del 24%. Anche il settore industriale, sottoposto al sistema di scambio di quote di emissione (ETS), ha contribuito in modo significativo al calo complessivo. Tuttavia, il trasporto aereo, in ripresa post-pandemia, ha mostrato un aumento delle emissioni del 9,5%.Un'economia più verde, una crescita sostenibile.