Ultime Notizie Roma del 01-11-2024 ore 14 | 10

(Di venerdì 1 novembre 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non grave allerta meteo nella regione di Valencia devastato dall’alluvione senza precedenti l’allarme Massimo è stato lanciato dall’agenzia meteorologica statale per la Provincia di castellon sono continuate intanto per tutta la notte e ricerche delle vittime delle inondazioni il bilancio resta confermato 95 morti 92 nelle zone di Valencia 2 nella regione di Castiglia la mancia è un terzo in Andalusia non c’è invece un numero per i dispetti che sarebbero oltre 120.