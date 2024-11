Tragico incidente stradale nei pressi di Cesena: un morto e disagi per il traffico - Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente si è verificato lungo la carreggiata che porta a Ravenna, in prossimità dello svincolo di Cesena Nord-Pievesestina. Un’automobile è finita contro le protezioni laterali, causando la morte immediata del conducente. Gli agenti delle forze dell’ordine e il personale Anas sono accorsi sul luogo per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. La dinamica dell’incidente Stando alle prime informazioni disponibili, il conducente dell’auto ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, che ha sbandato per ragioni ancora da accertare. L’impatto con le barriere laterali è stato letale, provocando la morte sul colpo dell’automobilista. I testimoni sul posto hanno descritto momenti di grande angoscia, mentre l’auto, dopo aver urtato le protezioni, ha subito danni ingenti e visibili. Gaeta.it - Tragico incidente stradale nei pressi di Cesena: un morto e disagi per il traffico Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticosi è verificato lungo la carreggiata che porta a Ravenna, in prossimità dello svincolo diNord-Pievesestina. Un’automobile è finita contro le protezioni laterali, causando la morte immediata del conducente. Gli agenti delle forze dell’ordine e il personale Anas sono accorsi sul luogo per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. La dinamica dell’Stando alle prime informazioni disponibili, il conducente dell’auto ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, che ha sbandato per ragioni ancora da accertare. L’impatto con le barriere laterali è stato letale, provocando la morte sul colpo dell’automobilista. I testimoni sul posto hanno descritto momenti di grande angoscia, mentre l’auto, dopo aver urtato le protezioni, ha subito danni ingenti e visibili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:neidi Cesena: un morto e disagi per il traffico; Itri /: carambola dello scooter a bordo del quale è morto 16enne di Formia;a Casemurate neidel cavalcavia di via Bagnolo: muore un 22enne; Morto in uncon la moto a Roma dopo l'impatto contro due alberi: lo schianto in via Braccianese; Impatto fatale -nel Cosentino: morto 48enne in uno scontro frontale sulla statale 283 delle Terme Luigiane;: si schianta contro un Suv, muore motociclista palermitano di 33 anni; Approfondisci 🔍

Tragico incidente stradale la notte scorsa sulla provinciale 78, nei pressi di Perdaxius. La vittima è un 45enne di Carbonia

(laprovinciadelsulcisiglesiente.com)

Tragico incidente stradale la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, sulla provinciale 78, nei pressi di Perdaxius. Un 45enne di Carbonia, Nicola Fais, è finito contro il guardrail mentre ...

Tragico incidente a Fonni, chi sono i quattro giovanissimi che hanno perso la vita. Lavoravano tutti in un caseificio

(sardiniapost.it)

Quattro giovanissime vite spezzate. E’ tragico il bilancio dell’incidente stradale di ieri notte a Fonni, durante il ...

Incidente stradale, muore centauro 30enne

(rainews.it)

Un uomo di 30 anni, residente a Polignano a Mare, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi del cimitero di Monopoli, sulla strada provinciale per Alberobello. Per cause ancora d ...

Tragico incidente stradale sulla Flaminia nei pressi di Cantiano: un morto e quattro feriti

(informazione.it)

Tragico incidente stradale questa mattina a Cantiano sulla Flaminia. Verso le 7 ha perso la vita un autotrasportatore riminese di 59 anni, alla guida di un furgone che trasportava surgelati.