Torna la Phonotype Records con tante novità | Noklan Stefano Costanzo Nelson e Marcello Giannini

All'Auditorium Novecento di Napoli laha presentato le prossime pubblicazioni. La storica casa discografica napoletana, la più antica in Italia, è pronta a pubblicare una serie di album e singoli che caratterizzeranno l'orientamento artistico dell'etichetta nel prossimo anno, dopo la pubblicazione tra primavera ed estate degli ultimi singoli degli storici Bisca e degli alfieri sardi del reggae Train To Roots. I soci Paolo De Rosa e Fabrizio Piccolo hanno illustrato il peso dell'eredità artistica centenaria che hanno deciso di portare avanti, l'importanza della storia alla quale stanno dando continuità non solo con la produzione di nuovi album ma anche con l'attività dell'Auditorium Novecento, che prosegue nel suo lavoro di studio di registrazione ma è anche una delle sale da concerto più frequentate e ammirate in Campania e nel Sud d'Italia.